У Харківській області російські окупанти обстріляли територію Чугуївського району. Також окупанти завдали удару по Богодухову.

Про це повідомили у Харківській ОВА та в прокуратурі області.

"7 травня російські окупаційні війська обстріляли село Коробочкине, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинула 28-річна жінка. Ворожий снаряд потрапив в приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу Богодухова вночі 7 травня сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі. Крім того, пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю.

Нагадаємо, що Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч на 7 травня. Однак колекція не постраждала – її встигли вивезти. Також російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краснограду у Харківській області.

7 травня російська авіація завдала ракетного удару по території двох громад Сумської області. Поранено прикордонника.

7 травня сили української протиповітряної оборони збили ракету окупантів над Полтавською областю. Перед цим був удар по інфраструктурі в Карлівці на Полтавщині. Постраждалих немає, пожежа ліквідована.