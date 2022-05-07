Окупанти хочуть повернути Херсонщині герб часів Російської імперії, − Денісова

Щоб "максимально інтегрувати" Херсонську область до складу Росії окупанти хочуть повернути Херсонщині герб часів перебування у Російській імперії.

Про це повідомила у Telegram омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, окупанти також хочуть надати місцевому населенню право на отримання російського громадянства.

"На захоплених землях загарбники намагаються запровадити розрахунки у рублях, а також відновити залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом", − пише омбудсмен.

Незгодні з "прискореною інтеграцією" мешканці Херсонщини піддаються катуванням у підвалах. У Херсоні, селищі Новоолексіївка, місті Генічеську окупаційні "адміністрації" або військові РФ складають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО. До них приходять додому та забирають під дулами автоматів. Наразі 500 осіб перебувають у катівнях, облаштованих окупантами в Херсонській області та піддаються жорстоким тортурам з боку окупантів.

"Такі дії російських загарбників на тимчасово окупованих територіях – це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", − наголосила Людмила Денісова. Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини в Україні.

Нагадаємо, у Херсонській області із сіл Високопільської селищної громади, частина якої окупована росіянами, самостійно евакуювалися 2100 мешканців.