Є підозри, що цифри людських втрат по Маріуполю будуть набагато більшими за 20 тисяч, - Денісова

У Маріуполі під час розбирання завалів у людей руйнується психіка через гори трупів.

Про це у Телеграм написала уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Українці, які залишилися у місті, вимушені виконувати накази окупантів. Це дозволяє їм отримати продуктові пайки та прогодувати рідних, а також бути бодай у відносній безпеці. Під кожним розібраним будинком виявляють десятки трупів мирних мешканців. Тож, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю будуть набагато більшими за 20 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Мерія міста має свідчення чоловіка, якому довелося виконувати цю страшну роботу. Він розповів про те, що у багатьох маріупольців від побаченого почалися нервові зриви.

Російські загарбники не дозволяють ховати містян, які загинули у власних помешканнях. Відтак, на дверях їхніх осель залишають написи, на яких вказують не дату смерті, а виявлення трупа. Вони чекають черги на поховання прямо у квартирах чи будинках.

У мережі також з'явилися супутникові знімки від Maxar Technologies. Вони свідчать про те, що окупанти протягом кількох днів ведуть роботи на місці драмтеатру, який вони бомбардували. Туди вже підігнали важку будівельну техніку. З-під уламків театру вивозять тіла загиблих. Їх планують закопати у 300-метровій траншеї у Мангуші.

Нагадаємо, що у Маріуполі під прикриттям режиму тиші російські окупанти влаштували нову точку снайперського вогню.

7 травня президент Володимир Зеленський повідомив про перший етап евакуаційної місії з Азовсталі. Він зазначив, що вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей.