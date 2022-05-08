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Боно заспівав на станції метро "Хрещатик" у Києві

Раніше Боно вже підтримував нашу країну.

Боно заспівав на станції метро "Хрещатик" у Києві
Фото: Скрін з відео

Ірландський автор-виконавець Боно з рок-групи U2 приїхав до Києва і заспівав на станції метро "Хрещатик".

Зазначимо, приїзд Боно в Україну став несподіваним. Разом з українськими військовими він спустився у метро та заспівав Stand by Ukraine, повідомляє УНІАН.

Раніше Боно вже підтримував нашу країну і присвятив Україні вірш.

Тоді він написав, що Україна зараз бореться зі злом за те, щоб весь світ був вільний. 

"Смуток і біль Ірландії

В нинішній Україні,

А ім'я святого Патріка тепер Зеленський", - написав тоді Боно.

Також він називав президента РФ Володимира Путіна "психом". 

Нагадаємо, що у 2018 році фронтмен групи U2 Боно вперше відвідав Київ і виступив перед українською аудиторією в рамках 15-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

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