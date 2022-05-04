Роботи українських художників про війну покажуть у Берліні, Парижі, Римі й Амстердамі

У берлінському артцентрі Alte Münze 7 травня відкриється виставка «Захоплений будинок» з роботами Алевтини Кахідзе, Влади Ралко, Ігоря Гусєва, Антона Логова, Гамлета Зіньковського, Kinder Album та інших сучасних українських художників. Про це повідомляє YourArt.

Проєкт експонуватиметься в Берліні до 15 травня, після чого його представлять у Парижі, Римі й Амстердамі.

«У режимі реального часу [художники] документують гуманітарну катастрофу в Україні, спричинену нападом росії, та спонукають міжнародну аудиторію до діалогу про Європу як про “наш спільний будинок”», — зазначають в анонсі події .

Організатор виставки — українське агентство культурного менеджменту Port.agency за сприяння Міністерства закордонних справ України / MFA of Ukraine, Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань мистецтв і мистецької освіти.

Нагадаємо, напередодні в Одесі відкрилась виставка воєнної фотографії «Пліч-о-пліч».