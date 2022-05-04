Накази ґвалтувати віддавав особисто Путін - Денісова

Насильницькі дії військ РФ – це пряма зброя ворога проти мирного населення, і сексуальне насильство тут відіграє важливу роль.

Наказ російським окупантам ґвалтувати українських мирних жителів віддавався особисто Володимиром Путіним. Про це, як повідомляє УНІАН, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю виданню Blick.

Денісова також підкреслила, що насильницькі дії військ РФ – це пряма зброя ворога проти мирного населення і сексуальне насильство тут відіграє важливу роль, тому що тактично воно було задано Путіним.

"Вони хочуть позбавити жінок можливості або бажання знову мати дітей. Це явний геноцид. Солдати покладаються на накази Путіна знищити всю країну", - сказала вона.

Нагадаємо, офіс Денісової отримав понад 16 тисяч заяв про зниклих безвісти українців.