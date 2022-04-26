Офіс Денісової отримав понад 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців

У РФ вивезено вже понад 915 тисяч українців.

Офіс Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової отримав понад 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців.

Про це Денісова розповіла в інтерв’ю Суспільному.

“На першому місці – пошук зниклих безвісти. Далі це – щось розбомбили, зруйнували. Інші питання – гуманітарні коридори, допомога. Але більшість – це пошук. Ми уже шукаємо понад 16 тисяч людей”, – зазначила омбудсман.

За її словами, дві тисячі зниклих – це військові, решта – цивільні громадяни, а чверть усіх зниклих – з Маріуполя.

За словами Денісової, людей вивозять через кордони, де немає пунктів пропуску України. Зокрема, у Ростовську (згідно з даними росіян, там перетнули кордон понад 700 тисяч людей), Бєлгородську області та Крим.

Омбудсман розповіла, що людей хапають у всіх місцях, де тільки можливо. “У нас же є історії, що люди сиділи в підвалі розбомбленого будинку — це ще було на початку березня, приходили орки, забирали їх, практично завжди без документів. Потім привозили до фільтраційних таборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей”, – зауважила Денісова.

Як пише zaxid.net, Денісова повідомила, що до РФ вивезено вже понад 915 тисяч українців, серед них 170 тисяч дітей.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, окупанти хочуть обмежити в кількості населення Маріуполя і розселити людей переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування.

Відомо, зокрема, що Росія вивезла у Чебоксари та Владивосток майже 800 українців з Маріуполя, а також депортували 308 маріупольців на Далекий Схід, у місто Находка Приморського краю.

Російська верхівка мала плани депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт на будівництва нових міст.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що російські окупаційні війська вже вивезли з України понад 500 тис. українських громадян.

За даними західних ЗМІ, незаконно депортованих українців дійсно відправляють у найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять до Сибіру, Чечні, на Далекий Схід і Північний Кавказ.