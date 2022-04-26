За минулу ніч було здійснено 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, в якому перебувають захисники Маріуполя.

Про це повідомив телеграм-канал окремого загону спеціального призначення “Азов”.

Унаслідок ударів сталось займання одного із цехів.

Від вибухів постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами.

Фото: t.me/polkazov

Фото: t.me/polkazov

Військовослужбовці полку “Азов” надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.

Як написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, “зелений коридор” для Азовсталі виявився черговою пасткою, росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід.

“По факту це вигадає так – з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин. Після робиться невелика пауза і проводяться обстріли артилерії по житлової зоні в кордонах умовного виходу з Азовсталі. На фото можна побачити саме результат “зеленого коридору”, – йдеться у повідомленні.

Він оприлюднив фото, де видно чорний дим на заводом – безумовний наслідок нанесення бомбового удару.

“Враховуючи, що завод було законсервовано відповідно до технологічних норм, це може бути наслідком застосування надпотужних анти бункерних бомб. Варто пам’ятати – що будь-яке металургійне виробництво є об’єктом підвищеної небезпеки і навіть при умови консервації може створювати над небезпеку для всіх, хто зараз находиться всередині. При будь-якому кольори диму”, – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, "Азовсталь", де лишаються полк "Азов", морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені, заблокована ворогом. Приблизно там знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових.

Минулого тижня командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі.

21 квітня президент РФ Володимир Путін скомандував міністру оборони Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Водночас Путін наказав заблокувати територію українського міста. Він, згідно з цитатами російських медіа, сказав, що варто зберегти життя його окупантам, і не треба "лізти в катакомби".

Того ж дня росіяни почали кидати на "Азовсталь" бомби. Евакуацію з заводу вороги забороняють і пропонують здатися в полон. Бомбардування заводу росіяни продовжили і у Великодній день.

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що проти людей на "Азовсталі" можуть застосувати хімічну зброю, щоб не дати можливості нікому вийти живим.

Росіяни вже використовували невідомі речовини для атак на Маріуполь. 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з російського безпілотника. Походження речовини вивчається – це складно зробити через облогу міста. США вважають, що це міг бути сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.