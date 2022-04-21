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Україна вимагає негайної евакуації з "Азовсталі", де лишаються 1000 цивільних і 500 поранених військових

Врятувати людей потрібно негайно, вже сьогодні. 

Україна вимагає негайної евакуації з "Азовсталі", де лишаються 1000 цивільних і 500 поранених військових
Азовсталь
Фото: УНІАН

Україна вимагає від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь". 

Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Про це повідомила віцепремʼєр-міністр із реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

"Їх усіх треба витягнути з "Азовсталі" сьогодні!" – наголосила вона.

Міністр закликала світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі". Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль.

Нагадаємо, сьогодні продовжується евакуація з Маріуполя жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси – на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14.00. 

Водночас "Азовсталь" лишається заблокованим. Там перебувають українські захисники та цивільні, з них багато поранених. 

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