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Вчора окупанти майже 15 разів обстріляли Харків, постраждало 5 людей

“Зменшення інтенсивності вогню – це хибне уявлення".

Вчора окупанти майже 15 разів обстріляли Харків, постраждало 5 людей
Фото: скріншот

Минулої доби російські окупаційні війська знову обстрілювали райони Харкова з реактивних систем залпового вогню, було близько 15 обстрілів. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області – в Дергачах, Золочівському напрямку, Чуївському районі.

Унаслідок обстрілів окупантів постраждали 5 цивільних: троє – у Харкові та двоє – в Чугуївському районі.

“Зменшення інтенсивності вогню – це хибне уявлення. Спрогнозувати дії окупантів дуже складно. Тому просимо жителів без крайньої необхідності не покидати місць укриттів”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що “гаряче” – на Ізюмщині, там ідуть постійні бої. “Ворог випробовує наші оборонні позиції, але ЗСУ утримують їх, завдаючи окупантам значних втрат”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня загинуло четверо людей.

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