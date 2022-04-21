Для окупованих сіл Херсонщини на сьогодні погодили гуманітарний коридор

Евакуюватися можна до 16 години.

На 21 квітня для окупованих сіл Херсонщини погодили гуманітарний коридор. Виїхати буде можна до Дніпропетровщини.

Евакуація відбуватиметься на 16 машинах – "швидкої допомоги" та автобусах, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

До Херсонської області колона їде без зупинок за маршрутом: Мар'янське – поворот на "Кавуні" – Миролюбівка – Нововознесенське – Високопілля.

З Херсонської області орієнтовний графік руху такий:

12.00 – 12.20 – посадка у Високопіллі. Сільська Рада, вул. Визволителів, 112.

12.20 – 12.40 – переїзд до с.Нововознесенське

12.40 – 12.55 – посадка переселенців. Сільська рада, вул. Шкільна, 28Б

12.55 – 13.15 – переїзд до с. Миролюбівка.

13.15 – 13.30 – посадка переселенців. Школа, вул.Шевченка, 82

13.30 – від'їзд колони до Мар'янського назад за тим самим маршрутом.

Евакуація до 16.00.

"На час роботи «зеленого коридору» оголошено режим тиші", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні продовжується евакуація з Маріуполя жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси – на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14.00. Можуть бути зміни.