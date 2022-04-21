Для окупованих сіл Херсонщини на сьогодні погодили гуманітарний коридор

На 21 квітня для окупованих сіл Херсонщини погодили гуманітарний коридор. Виїхати буде можна до Дніпропетровщини.
Евакуація відбуватиметься на 16 машинах – "швидкої допомоги" та автобусах, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
До Херсонської області колона їде без зупинок за маршрутом: Мар'янське – поворот на "Кавуні" – Миролюбівка – Нововознесенське – Високопілля.
З Херсонської області орієнтовний графік руху такий:
- 12.00 – 12.20 – посадка у Високопіллі. Сільська Рада, вул. Визволителів, 112.
- 12.20 – 12.40 – переїзд до с.Нововознесенське
- 12.40 – 12.55 – посадка переселенців. Сільська рада, вул. Шкільна, 28Б
- 12.55 – 13.15 – переїзд до с. Миролюбівка.
- 13.15 – 13.30 – посадка переселенців. Школа, вул.Шевченка, 82
- 13.30 – від'їзд колони до Мар'янського назад за тим самим маршрутом.
Евакуація до 16.00.
"На час роботи «зеленого коридору» оголошено режим тиші", – зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні продовжується евакуація з Маріуполя жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси – на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14.00. Можуть бути зміни.