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Для окупованих сіл Херсонщини на сьогодні погодили гуманітарний коридор

Евакуюватися можна до 16 години. 

Для окупованих сіл Херсонщини на сьогодні погодили гуманітарний коридор
Евакуація (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

На 21 квітня для окупованих сіл Херсонщини погодили гуманітарний коридор. Виїхати буде можна до Дніпропетровщини.

Евакуація відбуватиметься на 16 машинах – "швидкої допомоги" та автобусах, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

До Херсонської області колона їде без зупинок за маршрутом:  Мар'янське – поворот на "Кавуні" – Миролюбівка – Нововознесенське – Високопілля. 

З Херсонської області орієнтовний графік руху такий:  

  • 12.00 – 12.20 – посадка у Високопіллі. Сільська Рада, вул. Визволителів, 112.
  • 12.20 – 12.40 – переїзд до с.Нововознесенське
  • 12.40 – 12.55 – посадка переселенців. Сільська рада, вул. Шкільна, 28Б
  • 12.55 – 13.15 – переїзд до с. Миролюбівка.
  • 13.15 – 13.30 – посадка переселенців. Школа, вул.Шевченка, 82
  • 13.30 – від'їзд колони до Мар'янського назад за тим самим маршрутом.

Евакуація до 16.00. 

"На час роботи «зеленого коридору» оголошено режим тиші", – зазначив він. 

Нагадаємо, сьогодні продовжується евакуація з Маріуполя жінок, дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси – на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14.00. Можуть бути зміни. 

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