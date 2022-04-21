Енергоатом наполягає на арешті рахунків Росатома

Серед вимог також – блокування світовою спільнотою будь-якої зовнішньо-економічної діяльності корпорації “Росатом” та її дочірніх компаній.

Енергоатом наполягає на запровадженні санкцій проти Росатома та його представників.

Про це керівник державного підприємства “Енергоатом” Петро Котін заявив виданню “ЕнергоБізнес”, повідомила пресслужба ДП.

Серед вимог – блокування світовою спільнотою будь-якої зовнішньо-економічної діяльності корпорації “Росатом” та її дочірніх компаній.

А також – арешт рахунків, виключення Росатома й російських представників із міжнародних організацій та профільних технічних асоціацій і форумів.

“Наші пропозиції стосуються проєктів Росатома в Бангладеші, Індії, Китаї, Туреччині та ще низки проєктів, контракти за якими вони намагаються укласти. МЗС України доносить нашу позицію, а в уряді розробляється новий перелік санкцій проти російських компаній”, – сказав Котін.

Він додав – якщо заблокувати існуючий проєкт, то будь-якій компанії доведеться шукати, яким чином його добудовувати, що з ним робити, а це дуже складно. Більш ймовірно – зупинити проєкт, який тільки готується.

Нагадаємо, у березні Anonymous зламали сайт Росатому.