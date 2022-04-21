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Енергоатом наполягає на арешті рахунків Росатома

Серед вимог також – блокування світовою спільнотою будь-якої зовнішньо-економічної діяльності корпорації “Росатом” та її дочірніх компаній.

Енергоатом наполягає на арешті рахунків Росатома
Фото: www.vietnamplus.vn

Енергоатом наполягає на запровадженні санкцій проти Росатома та його представників.

Про це керівник державного підприємства “Енергоатом” Петро Котін заявив виданню “ЕнергоБізнес”, повідомила пресслужба ДП.

Серед вимог – блокування світовою спільнотою будь-якої зовнішньо-економічної діяльності корпорації “Росатом” та її дочірніх компаній.

А також – арешт рахунків, виключення Росатома й російських представників із міжнародних організацій та профільних технічних асоціацій і форумів. 

“Наші пропозиції стосуються проєктів Росатома в Бангладеші, Індії, Китаї, Туреччині та ще низки проєктів, контракти за якими вони намагаються укласти. МЗС України доносить нашу позицію, а в уряді розробляється новий перелік санкцій проти російських компаній”, – сказав Котін. 

Він додав – якщо заблокувати існуючий проєкт, то будь-якій компанії доведеться шукати, яким чином його добудовувати, що з ним робити, а це дуже складно. Більш ймовірно – зупинити проєкт, який тільки готується.

Нагадаємо, у березні Anonymous зламали сайт Росатому.

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