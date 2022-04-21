Німеччина викреслила зі списку постачання Україні важке озброєння, - Bild

З 15 позицій, які запросила Україна, залишилося три.

Міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій промисловості. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що з 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Україна, зокрема, просила про постачання танків “Леопард”, БТРів “Пума”, “Мардер”, “Боксер”, “Фукс”, реактивних систем залпового вогню і протикорабельних ракет, протитанкових ракет типів "Мілан" і "Шпик".Також Україна також хотіла придбати бронетранспортер Fuchs з німецьких запасів.

Одна Федеральне міністерство оборони коротило список України з 48 до 24 сторінок - з нього зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні ще в середині березня. Навіть сучасні танки “Леопард 2”.

Видання зазначає, що загальна вартість усього «консолідованого» німецького озброєння для України становить лише 307 мільйонів євро, а це менш ніж третина допомоги Україні, яку Німеччина анонсувала раніше.

Зрештою у відредагованому Німеччиною списку залишилися: транспортні засоби, особисте спорядження, датчики та засоби розвідки, боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення, зброя та стрілецька зброя, а також «польове обладнання».

Видання зазначає, що планується постачання сучасних пристроїв, таких як високотехнологічні радари та дистанційно керовані бойові модулі для встановлення на українську бронетехніку.

Транспортні засоби включають модернізовані повнопривідні автомобілі, броньовані вантажівки, броньовані автобуси та майже 100 важких напівпричепів HX81 для швидкого перевезення українських танків.

BILD зазначає, що, дізнавшись про виключення Німеччиною важкого озброєння зі списку, Міністерство оборони України надіслало ще два занити - 9 та 16 квітня - з проханням надати танки Leopard 2, самохідні гаубиці “2000”, а також зенітні ракети “IRIS-T”.

Але, за даними видання, німецький уряд проігнорував ці листи.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачає важке озброєння, оскільки цього не роблять і інші країни - США, Канада, Великобританія, Франція. Насправді США та Великобританія, а також Австралія та Нідерланди постачають важке озброєння в Україну.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Бундесвер вичерпав свої спроможності постачати зброю Україні, однак це може робити німецька промисловість та запевнив, що Німеччина оплатить озброєння, яке замовить Україна. Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ФРН збільшить бюджет військової допомоги на 2022 рік до двох мільярдів євро, понад з мільярд яких піде на допомогу Україні. Посол України в Німеччині Андрій Мельник рохкритикував канцлера Олафа Шольца за слова про "вичерпану спроможність постачати зброю" та закликав уряд Німеччини "грати відкритими картами у цьому найважливішому питанні, а не ходити навколо".