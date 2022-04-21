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Байден оголосив про нову військову допомогу Україні на $800 млн

Новий пакет включатиме важку артилерію та безпілотники, а також з боєприпаси.

Байден оголосив про нову військову допомогу Україні на $800 млн
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня, виступив з новою заявою щодо ситуації в Україні.

Байден оголосив про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні, заявивши, що це "безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну".

Новий пакет допомоги від США Україні включатиме гаубиці, артилерійські системи, тактичні дрони. 

"Сьогодні я оголошую нові 800 млн доларів допомоги, щоб збільшити спроможність українців боротися на Сході, у регіоні Донбасу. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць", – заявив Байден.

Окрім того, російським суднам буде заборонено заходити у порти США.

"Я оголошую про те, що Сполучені Штати будуть також забороняти заходити російським кораблям до портів, як зробила Європа. Жоден корабель під російським прапором не зможе пришвартуватися в жодному з наших портів. Це дуже важливий крок, узгоджений з європейськими партнерами, Канадою та іншими країнами", – зазначив президент США.

"В останні тижні ми були спроможні переправляти Україні озброєння з рекордною швидкістю. Ми надіслали тисячі бронебійних та протиракетних систем: вертольотів, дронів, гранатометів, [а також] кулемети, автомати, радарні системи, понад 50 млн. патронів та снарядів", – сказав Байден.

Він додав, що лише Сполучені Штати надали Україні більш ніж 10 бронебійних систем із розрахунку на кожен російський танк в Україні – у співвідношенні десять до одного.

"Ми також ділимося, і будемо ділитися з Україною значною частиною наших розвідданих, які допомагають українцям відбивати російську агресію", – наголосив він.

За словами Байдена, США не знають, скільки триватиме війна Росії проти України, але вони й надалі підтримуватимуть Україну, надаючи боєприпаси, військове обладнання і все необхідне.

Зауважимо, що  це вже третій пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів, які США виділили від початку російського вторгнення. Таким чином, загальна військова допомога, яку Америка надала Україні з початку російського вторгнення, перевищить 3 млрд доларів.

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