Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з колегами із Норвегії, Португалії, Великобританії та Ізраїлю.

Мова йшла про підтримку України у невиправданій та неспровокованій війні, розвʼязаній Росією. Про це він написав у Facebook.

"Був радий вчергове переговорити з нашим великим другом – Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом. Дякую за конструктивну бесіду і дуже ціную практичні кроки Великої Британії щодо посилення потенціалу та можливостей Збройних Сил України для ефективної відсічі підступній агресії росії проти України", – зазначив Резніков.

З ізраїльським колегою Бені Ґанцем Резніков обговорив "екзистенційні загрози Україні, право на самооборону, а також важливість гуманітарної допомоги, яку нам надає Ізраїль".

Міністра оборони Норвегії Арільда Грама та національної оборони Португалії Гелену Каррейрас Резніков привітав із призначенням на посади.

Міністр також особисто зустрівся з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом та заступником Генерального директора, директора Департаменту Східної Європи та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Швеції, експослом Андреасаом фон Бекератом.

"Ми обговорювали допомогу Швеції Україні та нашим Збройним Силам на двосторонній основі та у партнерстві з ЄС. Дякую кожному з колег, друзів і партнерів за солідарність з Україною, за підтримку і за те, що кожна зустріч чи телефонні перемовини завжди дають практичний результат", – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, 13 квітня Резніков мав розмову з міністеркою оборони Франції Флоранс Парлі. Парлі за результатам переговорів сказала, що у відповідь на нові запити Франція надасть Україні додаткові військові можливості додатково до вже наданої суми у розмірі 100 мільйонів євро – на обладнання.