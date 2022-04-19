​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу

Постачання озброєнь до України через Угорщину теж не буде.

Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу, заявив у вівторок, 19 квітня, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти", – заявив Сіярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

"Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод", – цитує угорського прем’єра "Інтерфакс-Україна".

Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.

Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.

"Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну", – сказав Сіярто.

Раніше у квітні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країна "не піддасться" тиску ЄС у питанні впровадження низки санкцій проти Росії, зокрема – впровадження обмежувальних заходів на постачання нафти та газу. Він наголосив, що для Угорщини це "червона лінія".