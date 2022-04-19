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​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу

Постачання озброєнь до України через Угорщину теж не буде.

​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу, заявив у вівторок, 19 квітня, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти", – заявив Сіярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

"Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод", – цитує угорського прем’єра "Інтерфакс-Україна".

Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.

Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.

"Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну", – сказав Сіярто.

Раніше у квітні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країна "не піддасться" тиску ЄС у питанні впровадження низки санкцій проти Росії, зокрема – впровадження обмежувальних заходів на постачання нафти та газу. Він наголосив, що для Угорщини це "червона лінія".

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