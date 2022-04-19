​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу

Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу, заявив у вівторок, 19 квітня, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.
"Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти", – заявив Сіярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.
"Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод", – цитує угорського прем’єра "Інтерфакс-Україна".
Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.
Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.
"Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну", – сказав Сіярто.
Раніше у квітні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країна "не піддасться" тиску ЄС у питанні впровадження низки санкцій проти Росії, зокрема – впровадження обмежувальних заходів на постачання нафти та газу. Він наголосив, що для Угорщини це "червона лінія".