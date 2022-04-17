Україна заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ в ЄС, - Жовква

Україна заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ в Євросоюз.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі єдиного інформаційного марафону, повідомляє "Укрінформ".

Тепер українська сторона розраховує ухвалення відповідного рішення на засіданні Євроради, яке відбудеться у червні.

"У червні буде засідання Європейської ради, тобто всіх лідерів держав-членів, а також керівництва ЄС, і на цьому засіданні ми очікуємо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це важливий етап, який не можна оминути", - сказав Жовква.

За його словами, тепер Єврокомісія має підготувати рекомендацію щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства. Жовква додав - сподівається, що рекомендація буде позитивною.

Заступник керівника Офісу Президента пояснив, що в разі отримання рішення про статус кандидата розпочнуться переговори про набуття повноцінного членства в Євросоюзі. Ці перемовини мають пройти за скороченою процедурою.

"Жодної країни-члена ЄС, яка була би проти членства України в Європейському Союзі, на сьогодні немає. Позиція країн різниться у питання швидкості процедури, яку має пройти Україна перед тим, як стати членом. Ми говоримо з країнами, які поки не вірять у швидку процедуру членства, більшість країн схиляються до того, що Україна має швидко пройти цей процес", - зазначив Жовква.

Нагадаємо, 8 квітня Україна отримала від ЄС опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ. Його передала Володимирові Зеленському Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Володимир Зеленський тоді зауважив, що українська сторона заповнить документ за тиждень.

Невдовзі Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна може отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу в червні.