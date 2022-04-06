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В Офісі президента провели переговори з представником ЄС щодо прискореної процедури вступу України до Євросоюзу

«Декілька місяців», взяті Єврокомісією на підготовку Висновку щодо відповідності України Копенгагенським критеріям, скоро спливають

В Офісі президента провели переговори з представником ЄС щодо прискореної процедури вступу України до Євросоюзу
Фото: facebook.com/igor.zhovkva

Україна чекає на швидкі та конкретні результати щодо прискореної процедури вступу в Євросоз. Про це під час розмови з головою представництва ЄС в Україні Маті Маасікасом повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. 

"«Декілька місяців», взяті Єврокомісією на підготовку Висновку щодо відповідності України Копенгагенським критеріям, скоро спливають", - зазначив він. 

Сторони також обговорили візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та Верховного комісара Жозепа Борреля до Києва, що відбудеться вже найближчим часом. Цей візит, як наголосив Жовква, крім символічного значення, повинен мати і конкретний результат.

"Йдеться про нові санкції, які матимуть реальний і миттєвий вплив на росію; вагому фінансову підтримку, в тому числі в рамках Трастового фонду солідарності; так необхідну гуманітарну допомогу", - зауважив він. 

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