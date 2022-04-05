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"Нам потрібно витримати максимальний тиск", - голова Єврокомісії про санкції проти РФ

"Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

"Нам потрібно витримати максимальний тиск", - голова Єврокомісії про санкції проти РФ
Фото: twitter.com/vonderleyen

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи підготовку 5 пакету санкцій щодо Росії, заявила, що Європі необхідно "витримати максимальний тиск".

Про це фон дер Ляєн написала у своєму Twitter.

"Росія веде жорстоку, нещадну війну, також проти мирного населення України. У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск. Тож сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", - зазначила очільниця Єврокомісії.

У цей пакет, за словами Урсули фон дер Ляєн, входять:

  • заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для РФ;
  • повна заборона транзакцій для 4 ключових російських банків, серед яких ВТБ, 2-ий за величиною російський банк;
  • заборона російським і російським судам на доступ до портів ЄС і заборона російським і білоруським автотранспортним операторам;
  • подальші заборони на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: передові напівпровідники, машини та транспортне обладнання;
  • конкретні нові заборони на імпорт на суму 5,5 млрд євро;
  • цілеспрямовані заходи, такі як заборона участі російських компаній у державних закупівлях та виключення будь-якої фінансової підтримки, ЄС чи національної російським державним органам.

"Нарешті, ми також пропонуємо додаткові списки осіб. Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти, і розглядаємо деякі ідеї держав-членів, як-от податки або певні канали платежів, такі як депозитний рахунок", - додала Голова Єврокомісії.

Вона зазначила, що сьогодні такі санкції застосовують понад 40 країн.

"Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти війни вибору Путіна. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку", - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що "ЄС повинен виступити з потужним і надійним пакетом санкцій з огляду на звірства".

5 квітня прем'єри Польщі та Великобританії обговорили жорсткі санкції щодо Росії.

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