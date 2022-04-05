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Американські морпіхи прибули до Польщі та Литви для зміцнення сил НАТО

На авіабазу Ласк у Польщі були перекинуті літаки F/A-18C Hornets і військово-транспортні літаки KC-130J Hercules.

Американські морпіхи прибули до Польщі та Литви для зміцнення сил НАТО
Фото: rbc.ua

Підрозділи морської піхоти США були передислоковані в країни Східної Європи для підтримки оборони та зміцнення сил НАТО. Про це повідомляє РБК з посиланням на пресслужбу ВПС США в Європі.

Американські військові прибули до Польщі та Литви.

"За погодженням з Європейським командуванням США, посольством США в Литві і посольством США в Польщі, а також за прямої підтримки ВПС США в Європі, морські піхотинці США з 2-го авіакрила морської піхоти 2-го експедиційного корпусу морської піхоти передислокувалися в Східну Європу для підтримки колективних дій НАТО з оборони", - йдеться в заяві.

До Литви була відправлена група управління повітряним рухом морської піхоти MACG-28, яка базувалася в Черрі-Пойнті (Північна Кароліна, США).

На додачу до її передислокації на авіабазу Ласк у Польщі перекинуті літаки F/A-18C Hornets з 312-ї винищувальної ударної ескадрильї морської піхоти (VMFA) і військово-транспортні літаки KC-130J Hercules з 252-ї навчальної ескадрильї повітряних заправників (VMGR), 2-ге авіакрило морської піхоти.

"Швидка передислокація морської піхоти США моментально підсилює стримувальну й оборонну позицію на східному фланзі НАТО. Ці розгортання були проведені в повній координації з приймаючими країнами і військовою владою, і хоч вони є тимчасовими за своїм характером, це розумні заходи для підвищення готовності та зміцнення колективної оборони Східної Європи в цей період невизначеності", - пояснюють американські військові.

Нагадаємо, раніше Латвія закликала НАТО збільшити військову допомогу Україні.

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