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Конгрес вимагає від Байдена дати Україні більше ракет і літаків, - CNN

Звернення ініціювали представники обох партій.

Конгрес вимагає від Байдена дати Україні більше ракет і літаків, - CNN
Фото: volynnews.com

Три десятки конгресменів США вимагають від президента США Джо Байдена надати Україні більше зброї, зокрема: ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети. Про це повідомляє УП з посиланням на CNN.

Запит законодавців базується на списку побажань, наданому українськими офіційними особами Капітолійському пагорбу минулого тижня, у якому зазначено 17 сфер, у яких Україна потребує додаткової допомоги.

Мова йде про збільшення постачання зенітних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також безпілотників, щоб Україна могла ефективніше воювати з росіянами на сході. Зазначається, що "додаткові літаки також дозволили б українським силам забезпечити відповідніший захист міських районів, таких як Харків і Маріуполь".

Лист ініціювали представники Демократичної партії Енді Кім із Нью-Джерсі та Джейсон Кроу з Колорадо та член Республіканської партії Пітер Меєр із Мічигану.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден закликав до судового розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Бучі.

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