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Керівник JP Morgan: США повинні зайняти більш жорстку позицію щодо Росії

Джеймі Даймон закликав США розробити план Маршалла, який би зменшив залежність Заходу від російських енергоносіїв. 

Керівник JP Morgan: США повинні зайняти більш жорстку позицію щодо Росії
Виконавчий директор JP Morgan Джеймі Даймон
Фото: Джеймі Даймон JP Morgan

Виконавчий директор JP Morgan Джеймі Даймон у своєму щорічному листі до інвесторів закликав Білий дім зайняти більш рішучу позицію проти «нових серйозних геополітичних реалій», що виникають після вторгнення Росії в Україну, заявляючи, що демократичні країни мають зайняти позицію «проти всіх форм зла».

Про це повідомляє The Guardian.

«Поки я пишу цього листа, війна в Україні вирує вже понад місяць і створює значну кризу біженців. Ми не знаємо, яким це буде в кінцевому підсумку, але військові дії в Україні та санкції проти Росії вже мають значний економічний вплив. Вони сколихнули світові ринки нафти, сировини та сільськогосподарської продукції», – сказав він.

Однак, за словами Даймона, ширший вплив війни, включаючи «потенційну перебудову глобального порядку, є набагато важливішим».

Зазначаючи, що війна може вплинути на геополітику протягом десятиліть, він додав: «Ми повинні протистояти виклику Росії сміливими рішеннями».

Даймон закликав США розробити план Маршалла, який би зменшив залежність Заходу від російських енергоносіїв, посилаючись на програму допомоги Гаррі Трумена 1948 року, яка допомогла Західній Європі оговтатися від Другої світової війни. 

«Нашим європейським союзникам, які сильно залежать від російських енергоносіїв, потрібна наша допомога, – написав він. – Як ми бачимо – і знаємо з минулого досвіду – постачання нафти та газу можна легко зірвати фізично або за допомогою додаткових санкцій, що суттєво вплине на ціни на енергоносії. Національна безпека вимагає енергетичної безпеки для нас самих і для наших союзників за кордоном».

Керівник банку додав, що відповідь США також має передбачати більший військовий бюджет США та розгортання більшої кількості військ на кордонах НАТО «за потреби», додавши, що уряд США має пообіцяти мільярди доларів на відновлення України та підтримку мігрантів у Європі.

Аналітики JP Morgan вже прогнозують, що ВВП зони євро зросте приблизно на 2% у 2022 році замість 4,5%, очікуваних до вторгнення в Україну. Тим часом очікується, що в США зростання ВВП становитиме лише 2,5% порівняно з попередніми оцінками в 3% на 2022 рік.

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