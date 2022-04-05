Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі
Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про запізнілу реакцію світу: «Це розриває серце кожному українцю»

Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі, заявив президент. 

Зеленський про запізнілу реакцію світу: «Це розриває серце кожному українцю»
Фото: ОПУ

Санкційна відповідь Росії на масове вбивство цивільних має бути нарешті потужною, однак вона є запізнілою. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Невже треба було дочекатися такого (масового убивства мирних мешканців), щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск? – заявив він. – Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло».

Володимир Зеленський наголосив: Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі, звільнити наші міста. 

«І якби ми вже отримали те, чого потребуємо, – всі ці літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, ми змогли б урятувати тисячі людей. Я вас не звинувачую – я звинувачую тільки російських військових. Але ви б могли допомогти, – зазначив він. – Я продовжу говорити це в очі всім, від кого залежить рішення про зброю для України».

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав до судового розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Бучіі і додав, що планує запровадити додаткові санкції проти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також