Зеленський про запізнілу реакцію світу: «Це розриває серце кожному українцю»

Санкційна відповідь Росії на масове вбивство цивільних має бути нарешті потужною, однак вона є запізнілою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Невже треба було дочекатися такого (масового убивства мирних мешканців), щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск? – заявив він. – Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло».

Володимир Зеленський наголосив: Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі, звільнити наші міста.

«І якби ми вже отримали те, чого потребуємо, – всі ці літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, ми змогли б урятувати тисячі людей. Я вас не звинувачую – я звинувачую тільки російських військових. Але ви б могли допомогти, – зазначив він. – Я продовжу говорити це в очі всім, від кого залежить рішення про зброю для України».

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав до судового розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Бучіі і додав, що планує запровадити додаткові санкції проти Росії.