”Вони бояться Росії. Ось і все”, – Зеленський про відсутність постачання танків Україні європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни НАТО умовно діляться на пʼять таборів у питанні підтримки України. Один із них – ті, хто не проти довгої війни в Україні, адже це означатиме виснаження Росії.

Таку думку глава держави висловив у інтервʼю The Economist.

Друга група держав Альянсу хоче швидкого припинення бойових дій, тому що російський ринок великий, а їхня економіка страждає. Вони хотіли б, щоб в Росії залишились певні ринки.

Третя ”визнає нацизм в Росії” в хоче, щоб Україна перемогла". До них приєднуються невеликі ліберальні країни, які воліють, щоб ”війна закінчилась швидко будь-якою ціною, тому що вони думають, що люди понад усе”.

І остання група – ”сконфужені країни”, які хочуть миру зараз і всіма можливими методами, оскільки вони є ”офісами Російської Федерації в Європі”.

Німеччина, за словами Зеленського, намагається знайти баланс між Україною та РФ.

”У них давні відносини з Росією, і вони дивляться на ситуацію через призму економіки”, – вважає президент.

Він додав, що такі країни можуть допомогти, якщо на них чиниться тиск всередині, і вони можуть зупинитися, коли побачать, що того, що вони зробили, достатньо.

На питання, чому такі президенти, як Еммануель Макрон, не поставлять танки, щоб допомогти Україні перемогти, Зеленський сказав: "Вони бояться Росії. Ось і все”.

Схвально щодо підтримки України Зеленський висловився про США і Великобританію.

За словами президента, Україна потребує постачання танків, БТР і військових літаків. Також президент підкреслював, що потрібна протиракетна оборона та протикорабельна зброя. "Це те, що є в наших партнерів. Що в них просто припадає пилом".