Росія щодня втрачає понад 500 військових в Україні, – Подоляк

Для активнішої ліквідації окупаційних сил необхідно збільшити постачання снарядів для артилерійських систем.

Кожного дня у війні в Україні армія окупанта втрачає 510-530 осіб. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він вважає, що це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв та мотивацію українських військових.

”Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем”, – заявив він.

Нагадаємо, станом на 28 березня втрати супротивника в загарбницькій війни проти України склали близько 17000 осіб, 123 літаки, 1694 ББМ.