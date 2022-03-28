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Росія щодня втрачає понад 500 військових в Україні, – Подоляк

Для активнішої ліквідації окупаційних сил необхідно збільшити постачання снарядів для артилерійських систем.

Росія щодня втрачає понад 500 військових в Україні, – Подоляк
Фото: Міністерство оборони України

Кожного дня у війні в Україні армія окупанта втрачає 510-530 осіб. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він вважає, що це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв та мотивацію українських військових.

”Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем”, – заявив він.

Нагадаємо, станом на 28 березня втрати супротивника в загарбницькій війни проти України склали близько 17000 осіб, 123 літаки, 1694 ББМ.

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