Перемовини з російською делегацією у Туреччині почнуться у вівторок, – Арахамія

Сьогодні представники України та держави-окупантки відбули на переговори.

Перемовини української та російської делегацій у Туреччині розпочнуться завтра, 29 березня. Поки що представники України перебувають у дорозі, повідомив учасник переговорної групи, голова фракції ”Слуга народу” Давид Арахамія агентству ”Інтерфакс-Україна”.

”У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація – ІФ) теж вилетіли півгодини тому, теж прибудуть десь близько 21-ї, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ї ранку стартуємо в переговорах", – сказав Арахамія.

Вчора зʼявилася інформація, що шостий раунд перемовин відбудеться у Туреччині 28-30 березня. До цього сторони мали очні зустрічі в Білорусі та перемовини в онлайн-форматі. Перший раунд відбувся ще 28 лютого.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Глава української держави переконаний: якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком третьої світової війни.

18 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського залежатиме від модальності документа про припинення вогню, її ще належить узгодити.

Вимоги про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, про які говорив Путін, наша делегація не обговорює і не планує. Вимоги України на переговорах – припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Останній пункт передбачає залучення інших держав, які будуть готові гарантувати негайну допомогу Україні в разі нового нападу.