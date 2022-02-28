"Переговори підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель", – Арахамія

Делегації України та РФ прибули на місце перемовин у Білорусі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія впевнений, що переговори з Російською Федерацією відбудуться лише в потрібному Україні напрямку.

"Переговори підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель", – написав Арахамія у фейсбуці вночі 28 лютого.

Відповідаючи на коментарі у фейсбуці, Арахамія уточнив: "Ми їдемо вислухати пропозиції. А потім уже будемо обговорювати, варто це того чи ні".

Тим часом у білоруському МЗС повідомили про прибуття делегацій на місце переговорів.

Нагадаємо, Лукашенко і Зеленський домовились про перемовини делегацій України і РФ на кордоні.

27 лютого вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети.

Відомо, що російську делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський.