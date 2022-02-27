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Українські військові отримуватимуть 100 тисяч гривень зарплати до кінця війни, - Зеленський

Військовослужбовці мають знати, що країна їм вдячна, зазначив президент.

Українські військові отримуватимуть 100 тисяч гривень зарплати до кінця війни, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про підвищення заробітної плати військовим, що беруть участь у військових діях. Про це він заявив у зверненні. 

Він зазначив, що відтепер держава платитиме військовим 100 тисяч гривень на місяць. 

"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякую. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - зазначив президент.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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