Українські військові отримуватимуть 100 тисяч гривень зарплати до кінця війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підвищення заробітної плати військовим, що беруть участь у військових діях. Про це він заявив у зверненні.

Він зазначив, що відтепер держава платитиме військовим 100 тисяч гривень на місяць.

"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякую. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - зазначив президент.