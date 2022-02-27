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В Херсоні, Миколаєві та Одесі готують коктейлі Молотова для зустрічі окупантів

"Вони будуть вражені теплотою прийому, якщо дійдуть, звичайно", - зазначають бійці тероборони

В Херсоні, Миколаєві та Одесі бійці тероборони готують коктейлі Молотова для зустрічі російських окупантів.

"Вже готово 500 фірмових коктейлів Херсон. Готові наливати окупантам", - зазначає в повідомленні про це один з журналістів Херсону.

 

Нагадаємо, мешканці міста Одеса готуються дати відсіч російським окупантам.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"В Одесі запустили фабрику з виробництва коктейлів Молотова. Рашистський окупант не пройде!" - написала вона у фейсбуці й опублікувала відео, на якому жителі Одеси готують запальну суміш, щоб палити військову техніку ворога.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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