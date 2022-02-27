У Міноборони оприлюднили нові дані про втрати ворога: 4300 особового складу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби 24-26 лютого:

Літаки - 27

Гелікоптери - 26

Танки - 146

Бойові броньовані машини - 706

Гармати - 49

ЗРК БУК - 1

Град - 4

Автомобільна техніка - 30

Цистерни - 60

БпЛА ОТР - 2

Кораблі/катери - 2

Засоби ППО

Особовий склад - орієнтовно 4300 (уточнюється)

При цьому в міністерстві уточнили, що інформація орієнтовна і уточнюється, оскільки її складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджені на веденні бою.

За даними Генштабу, наразі колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи просування вглиб території України. Війська противника, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, зупиняються.