У НАТО заявили про посилення підтримки України

Йдеться про оборонну зброю, гуманітарну допомогу та фінансову підтримку.

Блок НАТО посилює підтримку України. 13 країн уже надіслали або погоджують військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Північноатлантичного альянсу.

Крім того, Італія готує фінансову підтримку, Іспанія – гуманітарну, а Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з партнерами в Україні, додали у НАТО.

Напередодні НАТО зробило офіційну заяву про напад Росії на Україну. В Альянсі поклали на Росію відповідальність за збройне вторгнення. У НАТО наголосили, що кожна країна має право вибирати способи забезпечення своєї безпеки і запевнили в подальшій політичній та практичній підтримці України.

25 лютого колишній посол США в Росії Майкл Макфол також заявив, що сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність. Макфол також повідомив, що після повідомлень про інтенсивні атаки російської армії на Харків США вирішили надати Україні додаткову військову допомогу.