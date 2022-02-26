Міністр інфраструктури про оборону України: в хід йде все, починаючи від дерев і рейок до підірваних доріг

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів у Facebook про три пріоритети, на яких фокусується відомство під час опору російським загарбникам.

Такими пріоритетами зараз є забезпечення транспортного сполучення для евакуації людей та руху вантажів; фіксація всіх втрат, яких зазнає інфраструктура країни через вторгнення Росії; об'єднання наших союзників для того, щоб відбудувати зруйноване після української перемоги.

"Оперативні та системні дії залізниці та дорожників дозволяють нам скеровувати рух транспорту таким чином, щоб люди могли безпечно евакуюватися, а окупанти були зупинені. У хід іде все, починаючи від дерев, запасних рейок до підірваних мостів і доріг", - написав він.

Кубраков також повідомив, що Міністерство інфраструктури щільно співпрацює із ЗСУ, територіальною обороною та міжнародними партнерами.

Українське небо залишається закритим. Укрзалізниця працює, водночас варто враховувати, що можуть бути затримки рейсів і зміни швидкості.

Також, зазначив Кубраков, о 3:50 українська ППО збила російську ракету, яка летіла в напрямку Київського водосховища.

Поки що Чорноморський регіон захищено.

"Для плавання наразі відкриті тільки порти Бердянськ і Маріуполь, вантажні операції призупинені. Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз тимчасово захоплено ворогом", - повідомив міністр інфраструктури.

Свій пост у Facebook він проілюстрував фото відремонтованої до 30-річчя Незалежності траси в Бориспіль. На інформаційному табло там написана фраза, яка в Україні уже стала крилатою завдяки подвигу українських прикордонників на острові Зміїний.