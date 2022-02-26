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У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів

Вбивця втік з місця злочину.

У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Фото: НПУ

У Києві на Повітрофлотському проспекті вбили поліцейського під час перевірки документів.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє УП.

"Сірий "Міцубісі" після інциденту втік з місця", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, що унаслідок потрапляння російської ракети у житловий будинок і ангар у Києві загинули дві людини, шестеро поранені, вони у важкому стані.

У Києві задля ефективнішої оборони столиці та безпеки її мешканців відсьогодні комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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