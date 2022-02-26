Унаслідок ракетного обстрілу Києва загинуло дві людини, тяжко поранені шестеро

Унаслідок потрапляння російської ракети у житловий будинок і ангар у Києві загинули дві людин, шестро поранені, вони у важкому стані.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
За даними ДСНС, жертви загинули від потрапляння боєприпаса в складські приміщення на вул. Волинська, 69 (неподалік аеропорту "Київ").
Один із загиблих – охоронець складів.
"Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України.Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації. Такого не простити і не забути", – підкреслили в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні ворог обстріляв житловий будинок на вул. Лобановського. Це в кількох кілометрах від аеропорту "Київ". Ракета потрапила в середину будинку, є загроза обвалу.