Унаслідок ракетного обстрілу Києва загинуло дві людини, тяжко поранені шестеро

Дві людини померли від потрапляння снаряду в складські приміщення в Соломʼянському районі.

Унаслідок потрапляння російської ракети у житловий будинок і ангар у Києві загинули дві людин, шестро поранені, вони у важкому стані.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

За даними ДСНС, жертви загинули від потрапляння боєприпаса в складські приміщення на вул. Волинська, 69 (неподалік аеропорту "Київ").

Один із загиблих – охоронець складів.

Фото: ДСНС Потрапляння снаряду в складські приміщення

"Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України.Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації. Такого не простити і не забути", – підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ворог обстріляв житловий будинок на вул. Лобановського. Це в кількох кілометрах від аеропорту "Київ". Ракета потрапила в середину будинку, є загроза обвалу.