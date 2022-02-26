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Унаслідок ракетного обстрілу Києва загинуло дві людини, тяжко поранені шестеро

Дві людини померли від потрапляння снаряду в складські приміщення в Соломʼянському районі. 

Унаслідок ракетного обстрілу Києва загинуло дві людини, тяжко поранені шестеро
Фото: ДСНС

Унаслідок потрапляння російської ракети у житловий будинок і ангар у Києві загинули дві людин, шестро поранені, вони у важкому стані.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС

За даними ДСНС, жертви загинули від потрапляння боєприпаса в складські приміщення на вул. Волинська, 69 (неподалік аеропорту "Київ"). 

Один із загиблих – охоронець складів. 

Потрапляння снаряду в складські приміщення
Фото: ДСНС
Потрапляння снаряду в складські приміщення

"Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України.Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації.  Такого не простити і не забути", – підкреслили в повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні ворог обстріляв житловий будинок на вул. Лобановського. Це в кількох кілометрах від аеропорту "Київ". Ракета потрапила в середину будинку, є загроза обвалу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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