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Міноборони відкриє гарячу лінію для родичів окупантів

Родичі окупантів зможуть дізнатися, чи живі вони або ж як забрати їхні тіла.

Міноборони відкриє гарячу лінію для родичів окупантів
Фото: соцмережі

У Міністерстві оборони готуються до відкриття гарячої лінії, по якій родичі російських військових можуть дізнатися, чи живі вони, чи потрапили в полон, або ж як забрати їхні тіла.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні ближче до вечора в Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь і дідусів, російських окупантів. Вона буде називатися - " Повернись живим з України!" - заявив він.

Чиновник попросив при можливості поширити цю інформацію в Російській Федерації.

"На цій гарячій лінії ви зможете дізнатися про те, чи живі ще ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те коли і як ви зможете забрати тіло вашого загиблого родича", - повідомив він.

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих окупантів з України до РФ.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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