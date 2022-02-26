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Верещук пропонує Червоному Хресту вивезти тіла загиблих окупантів

За її словами, у Росії мають знати, скільки людей вони вже втратили.

Верещук пропонує Червоному Хресту вивезти тіла загиблих окупантів
Фото: Анна Стешенко

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих окупантів з України до РФ.

Про це вона заявила у відеозверненні.

"Ми звертаємо до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб МКЧХ допоміг вивезти тіла російських солдатів до РФ. Це тисячі тіл окупантів", - повідомила Верещук.

Вона додала, що це гуманітарна потреба.

"Ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до РФ. Там мають знати, скільки російських тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Ми ще раз звертаємось до росіян: зробіть так, щоб тіл ваших синів і чоловіків було менше - в інший спосіб, їх будуть тисячі", - сказала віцепрем'єр.

Нагадаємо, що Служба безпеки України показала відео допиту полоненого українцями підполковника Росгвардії.

Також РНБО попередила про масову розсилку однакових повідомлень у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook. Вони стосуються Київської області та питань, як дістатись до столиці. Автори цих повідомлень є ворожими агентами.

Російські війська станом на ранок 26 лютого мають понад 3,5 тисячі загиблих і майже 200 полонених.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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