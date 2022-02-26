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В Сумах йдуть бої

Мешканців міста просять відійти від вікон.

В Сумах йдуть бої
Фото: Апостроф

В Сумах йдуть вуличні бої, територіальна оборона стримує ворога.

"Наразі в Сумах йдуть бої. Залишайтеся вдома, відійдіть від вікон, закрийте штори. О 9.30 через Юнаківку пройшла колона ворога. На Суми йде важка техніка. З Курської заїжджають бензовози", - йдеться у повідомленні Сумської військової адміністрації.

Відомо, що сумська територіальна оборона затримала техніку ворога на Курському проспекті.

Нагадаємо, що вранці 26 лютого мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав мешканців міста готуватися до вуличних боїв.

Як заявив мер Віталій Кличко, Київ пережив складну ніч, але російських військ зараз у столиці немає. У столиці можуть бути диверсійні групи росіян. Ворог намагається прорватись у місто, зокрема, з боку Гостомеля і Житомира. 

Як заявив мер Херсона Ігор Колихаєв, Україна контролює місто, транспорт працює, з водопостачанням проблем немає.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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