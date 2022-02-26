Після ракетного обстрілу загоряння в житловому будинку у Києві, на Лобановського, 6А ліквідовано. Існує загроза руйнування 22–23 поверхів.

Про це повідомляє ДСНС.

"26 лютого о 08:54 загоряння в житловому будинку по проспекту Лобановського, 6А ліквідовано. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Існує загроза руйнування 22–23 поверху. Проводиться евакуація. Від ДСНС залучено 20 осіб та 5 од. техніки. На місці знаходиться нач. ГУ А. Ватолін", - йдеться в повідомленні.

У відомстві потім додали: "Перевірено 21, 22, 23 та 24 поверхи, потерпілих немає. Рятувальниками проводиться евакуація всього будинку, ускладнений вихід з квартир. Вогнеборці здійснювали гасіння окремих осередків загоряння. Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога періодично перечікує в укритті. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється".

У соцмережах також з'явилося відео влучення ракети в будинок.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в Києві окупанти вранці 26 лютого вдарили ракетою по житловому будинку на проспекті Лобановського, 6А.

Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

О 7 ранку 26 лютого на брифінгу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в Україні контрольована по всій території. На столицю ворог кинув усі свої резерви, але місто відбиває атаки.