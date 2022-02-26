Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
ГоловнаСуспільствоВійна

Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна

"Вона буде виставляти деякі умови того, що буде відбуватись далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області". 

Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Будь-які переговори з Росією щодо припинення війни будуть проводитися на умовах України.

Про це на брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Після того, що відбувається… я не думаю, що Україна має якісь слабкі позиції. Навіть якщо переговорний процес буде, а будь-яка війна закінчується переговорним процесом, я думаю, що позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде виставляти деякі умови того, що буде відбуватись далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області", – вважає він.

Подоляк думає, що події минулої ночі показали, в кого які сили і як події будуть розвиватися далі. 

Ситуація в Україні контрольована по всій території. Атаки Росії йдуть з усіх напрямків, по всіх великих містах України. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також