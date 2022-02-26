Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна

"Вона буде виставляти деякі умови того, що буде відбуватись далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області".

Будь-які переговори з Росією щодо припинення війни будуть проводитися на умовах України.

Про це на брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Після того, що відбувається… я не думаю, що Україна має якісь слабкі позиції. Навіть якщо переговорний процес буде, а будь-яка війна закінчується переговорним процесом, я думаю, що позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде виставляти деякі умови того, що буде відбуватись далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області", – вважає він.

Подоляк думає, що події минулої ночі показали, в кого які сили і як події будуть розвиватися далі.

Ситуація в Україні контрольована по всій території. Атаки Росії йдуть з усіх напрямків, по всіх великих містах України. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки.