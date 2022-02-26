Зеленський: "Я тут, зброю не складемо"

Президент України Володимир Зеленський закликав не вірити фейкам, ніби він закликав Збройні cили складати зброю. Про це йдеться у зверненні голови держави.

"Зараз в мережі дуже багато фейкової інформації, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так: я тут, ніяку зброю ми не складемо, тому що наша зброя - то наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми її будемо захищати. Це те, що я хотів вам сказати. Слава Україні", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати запропонували Володимиру Зеленському евакуацію з Києва, але він відмовився.