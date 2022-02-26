ЄС запровадив санкції проти Путіна, Медведєва, Мішустіна та Лаврова

Крім того, про санкції проти Путіна і Лаврова оголосили США, Канада та Великобританія.

Європейський Союз запровадив другий пакет санкцій щодо РФ через її напад на Україну. Санкції введено зокрема проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під обмеження також потрапили прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, спеціальний представник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов, голова МВС Володимир Колокольцев.

Під санкції також потрапили депутати російської Держдуми і деякі білоруські високопосадовці.

Слідом за Євросоюзом санкції щодо Путіна та Лаврова внесли США. Обмежувальні заходи торкнуться також міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Мінфін США вніс Путіна до списку SDN, зазначивши, що вкрай рідко доводиться вносити до чорний санкцій чинного главу держави. Раніше санкції США було накладено на керівника Білорусі Олександра Лукашенка та президент Сирії Башара Асада.

Крім того, про санкції проти президента РФ Путіна і глави МЗС РФ Лаврова оголосили Канада та Великобританія.