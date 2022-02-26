Хакери з Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних
Хакери з Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних
У Василькові на військовому аеродромі РФ намагається висадити десант, тривають бої
У Василькові на військовому аеродромі РФ намагається висадити десант, тривають бої
"Бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!, - Залужний
"Бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!, - Залужний
Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя, – речник Зеленського
Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя, – речник Зеленського
НАТО зробило офіційну заяву про напад Росії на Україну
НАТО зробило офіційну заяву про напад Росії на Україну
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
"Це був важкий, але сміливий день!", –Зеленський звернувся до українців
"Це був важкий, але сміливий день!", –Зеленський звернувся до українців
Сили ППО збили ІЛ-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили ІЛ-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України
Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України
ГоловнаПолітика

ЄС запровадив санкції проти Путіна, Медведєва, Мішустіна та Лаврова

Крім того, про санкції проти Путіна і Лаврова оголосили США, Канада та Великобританія. 

ЄС запровадив санкції проти Путіна, Медведєва, Мішустіна та Лаврова
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз запровадив другий пакет санкцій щодо РФ через її напад на Україну. Санкції введено зокрема проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під обмеження також потрапили прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, спеціальний представник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов, голова МВС Володимир Колокольцев.

Під санкції також потрапили депутати російської Держдуми і деякі білоруські високопосадовці.

Слідом за Євросоюзом санкції щодо Путіна та Лаврова внесли США. Обмежувальні заходи торкнуться також міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Мінфін США вніс Путіна до списку SDN, зазначивши, що вкрай рідко доводиться вносити до чорний санкцій чинного главу держави. Раніше санкції США було накладено на керівника Білорусі Олександра Лукашенка та президент Сирії Башара Асада.

Крім того, про санкції проти президента РФ Путіна і глави МЗС РФ Лаврова оголосили Канада та Великобританія. 

МЗС Росії у відповідь на цей крок заявило, що ні у Путіна, ні у Лаврова немає рахунків ні в Британії, ні деінде за кордоном.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , , ,
Читайте також