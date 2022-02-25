Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
ГоловнаПолітика

Глави МЗС Євросоюзу погодили замороження активів Путіна і Лаврова

ЄС запроваджує другий пакет антиросійських санкцій.

Глави МЗС Євросоюзу погодили замороження активів Путіна і Лаврова
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Європейського Союзу остаточно схвалили другий пакет санкцій проти Росії. 

Про це повідомляє New York Times. 

Обмежувальні заходи включають заморожування активів президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а також низку фінансових, технологічних, промислових, торгових і пов'язаних з поїздками заборон. 

Пакет не включав заходи, які складніше узгодити. 

Раніше Financial Times повідомила, що ЄС вирішив не забороняти Путіну та Лаврову в'їзд, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Це питання обговорювалося лідерами Євросоюзу пізно ввечері в четвер, 24 лютого, і багато хто з них висловився за цю ідею.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС уже починає працювати над третім пакетом санкцій.

Нагадаємо, перший пакет санкцій щодо Росії Євросоюз запровадив 23 лютого. У ЄС наголосили, що в разі потреби запровадять ширші політичні та економічні санкції, та закликали Росію скасувати визнання терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також