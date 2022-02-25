Глави МЗС Євросоюзу погодили замороження активів Путіна і Лаврова

Міністри закордонних справ Європейського Союзу остаточно схвалили другий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє New York Times.

Обмежувальні заходи включають заморожування активів президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а також низку фінансових, технологічних, промислових, торгових і пов'язаних з поїздками заборон.

Пакет не включав заходи, які складніше узгодити.

Раніше Financial Times повідомила, що ЄС вирішив не забороняти Путіну та Лаврову в'їзд, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Це питання обговорювалося лідерами Євросоюзу пізно ввечері в четвер, 24 лютого, і багато хто з них висловився за цю ідею.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС уже починає працювати над третім пакетом санкцій.

Нагадаємо, перший пакет санкцій щодо Росії Євросоюз запровадив 23 лютого. У ЄС наголосили, що в разі потреби запровадять ширші політичні та економічні санкції, та закликали Росію скасувати визнання терористичних "ДНР" і "ЛНР".