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У Києві від потрапляння уламків ворожого літального апарату загорівся будинок (оновлено)

Постраждали щонайменше три людини. 

У Києві від потрапляння уламків ворожого літального апарату загорівся будинок (оновлено)
Фото: Pravda Gerashchenko

У Дарницькому районі Києва система протиповітряної оборони збила ворожий літальний апарат – ракету "Калібр". Її уламки упали в районі вулиці Кошиця.

Внаслідок потрапляння уламків ворожого літального апарату загорівся житловий будинок за адресою вулиця Кошиця 7а. Нині відомо про загоряння з 4 по 9 поверх. Рятувальники працюють над гасінням вогню. 

Мер міста Віталій Кличко заявив, що є щонайменше троє постраждалих.

"Один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування", – повідомив він. 

У пресслужбі ДСНС додали деталі обстрілу, що близько 04:20 по вул. Кошиця 7А внаслідок влучання ВНП у багатоповерховий житловий будинок влучив ВНП. Будинок складається з двох секцій: перша секція, 10-поверхова – влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція, 16-поверхова – влучання на рівні 8-9 поверхів. Триває пожежа, є загроза руйнування. 

Від ДСНС залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

Згодом Геращенко уточнив, що літальним апаратом була крилата ракета "Калібр".

Фото: соцмережі

Рятувальники пряцюють на Кошиця 7а
Фото: Pravda Gerashchenko
Рятувальники пряцюють на Кошиця 7а

У руках рятувальника якась деталь від ворожого літального апарату.
Фото: Pravda Gerashchenko
У руках рятувальника якась деталь від ворожого літального апарату.

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Український інформаційний центр

Андрій ОленінАндрій Оленін, кореспондент LB.ua
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