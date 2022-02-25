У Дарницькому районі Києва система протиповітряної оборони збила ворожий літальний апарат – ракету "Калібр". Її уламки упали в районі вулиці Кошиця.

Внаслідок потрапляння уламків ворожого літального апарату загорівся житловий будинок за адресою вулиця Кошиця 7а. Нині відомо про загоряння з 4 по 9 поверх. Рятувальники працюють над гасінням вогню.

Мер міста Віталій Кличко заявив, що є щонайменше троє постраждалих.

"Один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування", – повідомив він.

У пресслужбі ДСНС додали деталі обстрілу, що близько 04:20 по вул. Кошиця 7А внаслідок влучання ВНП у багатоповерховий житловий будинок влучив ВНП. Будинок складається з двох секцій: перша секція, 10-поверхова – влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція, 16-поверхова – влучання на рівні 8-9 поверхів. Триває пожежа, є загроза руйнування.

Від ДСНС залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

Згодом Геращенко уточнив, що літальним апаратом була крилата ракета "Калібр".

Фото: соцмережі

Фото: Pravda Gerashchenko Рятувальники пряцюють на Кошиця 7а

Фото: Pravda Gerashchenko У руках рятувальника якась деталь від ворожого літального апарату.

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko