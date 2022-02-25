Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Документ опубліковано на сайті Офісу президента.

"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102 пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю оголосити та провести загальну мобілізацію (далі - мобілізація)", - йдеться в Указі.

Зазначається, що мобілізація здійснюється на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Генеральному штабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Кабінету Міністрів - забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

Службі безпеки України - здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:

Своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; Здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України. Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України; Виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Головам обласних державних адміністрацій доручено забезпечити роботу обласних, районних і міських медичних комісій.

Нагадаємо, законопроєкт про загальну мобілізацію було внесено в Раду сьогодні, 24 лютого.