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Ворожі війська здійснили по Україні 392 обстріли, зруйновано 6 мостів, - МВС

Запеклі бої тривають.

Ворожі війська здійснили по Україні 392 обстріли, зруйновано 6 мостів, - МВС
Фото: ukrinform.ua

Окупаційні війська станом на 18:00 здійснили 392 обстріли по Україні і намагаються рухатися всередину країни. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, тривають бої на південно-східному напрямку і в центральній Україні. Йде запеклий бій біля Чорнобиля.

На цей час зруйновано 6 мостів:

  • біля с. Шестовиця (Чернігівська область);
  • Залізничній міст у місті Славутич (Київська область);
  • Комарин (Чернігівська область);
  • Міст з Гранітного до Старомар'їнки (Донецька область);
  • Два мости в Генічеську (Херсонська область).

"Наші бійці - бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, резервісти - продовжують боронити нашу державу", - зазначили у пресцентрі МВС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу зазначив, що ворог узяв оперативну паузу та не сподівався на ті втрати, яких зазнав.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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