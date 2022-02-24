Ворожі війська здійснили по Україні 392 обстріли, зруйновано 6 мостів, - МВС

Окупаційні війська станом на 18:00 здійснили 392 обстріли по Україні і намагаються рухатися всередину країни. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, тривають бої на південно-східному напрямку і в центральній Україні. Йде запеклий бій біля Чорнобиля.

На цей час зруйновано 6 мостів:

біля с. Шестовиця (Чернігівська область);

Залізничній міст у місті Славутич (Київська область);

Комарин (Чернігівська область);

Міст з Гранітного до Старомар'їнки (Донецька область);

Два мости в Генічеську (Херсонська область).

"Наші бійці - бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, резервісти - продовжують боронити нашу державу", - зазначили у пресцентрі МВС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу зазначив, що ворог узяв оперативну паузу та не сподівався на ті втрати, яких зазнав.