Зеленський: ворог взяв оперативну паузу (звернення)

Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу.

За словами президента, найбільш проблемна ситуація наразі на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсона. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя.

«На Донбасі наші Збройні сили діють на відмінно, Харківський напрямок – надійно утримують місто.

На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійно оборона побудована в Житомирській області. Ворожий десант в Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення», - зазначив президент.

За його словами, знищено багато російської авіаційної та броньованої техніки. Лікарі надають допомогу тим, хто здався у полон.

«Ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто з росіян вже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Росії це навряд чи побачить. Тому що ваша соціальна мережа сьогодні – це площі вашої столиці. Висловлюйтеся на Червоній площі або десь іще на вулицях Москви і Петербурга, а не тільки в інстаграмі», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що перебуває на постійному зв'язку з лідерами держав-партнерів і міжнародних організацій. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакету санкцій, найбільш потужних у світовій історії.

«Нікому не вдасться переконати чи змусити українців віддати свободу і незалежність України. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу. Ми наголошуємо, що НЕ Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутись на шлях до миру», - заявив президент.

Також він закликав українців допомагати національному захисту.

«Ставайте до лав Збройних сил та підрозділів територіальної оборони. Будь-який громадянин з бойовим досвідом буде зараз корисним. Саме від вас і всіх нас залежить, чи вдасться ворогу просунутись на територію країни. Допомагайте волонтерській спільноті та медичній системі, наприклад, донорством крові. Політикам і керівникам громад – допомагайте людям, забезпечуйте нормальність життя на місцях настільки, наскільки це можливо. Кожен повинен піклуватись про своїх близьких і дбати про тих сусідів чи знайомих, які цього потребують. Обов'язок журналістів – захищати демократію і свободу України», - резюмував президент.