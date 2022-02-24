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Порошенко закликав українців зберігати спокій та вступати до лав тероборони

Та не поширювати фейки.

Порошенко закликав українців зберігати спокій та вступати до лав тероборони

Народні депутати від "Європейської солідарності" закликають українців зберігати спокій та вступати до лав територіальної оборони. Про це йдеться у зверненні Петра Порошенка до українців.

"Я закликаю чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони своїх міст. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами, пальним, запасами речового, харчового і медичного забезпечення, протитанковими засобами. Всі мають поступити в розпорядження воєнного керівництва і виконувати накази командування", - йдеться у зверненні.

Також Порошенко попросив людей не поширювати російські фейки.

"Ми, українці, одна родина. Ми боремося. Допомагаймо один одному. Організовуємося в громадські варти, щоб патрулювати свої вулиці і давати відповідь мародерам і диверсантам", - закликали у "ЄС".

Петро Порошенко закликав українців документувати кожен снаряд, кожен осколок, що потім це ляже в основу доказової бази звинувачень Путіна, Російської Федерації як країни-агресора в злочинах проти людяності

"Ми закликаємо західних союзників до нищівних санкцій проти держави-агресора і безпосередньо нарешті проти Путіна.

Надати Україні максимальну кількість зброї; запровадити програми «Ленд-лізу», щоб зробити максимальною ціну вторгнення для кожного загарбника, для кожного російського солдата, який переступив кордон нашої держави. 

Світ сьогодні втратив останні ілюзії – ті, хто їх мав. І це – війна не тільки проти України. Це – війна проти об’єднаної Європи. Війна проти всього цивілізованого світу", - резюмував Порошенко.

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