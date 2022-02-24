Порошенко закликав українців зберігати спокій та вступати до лав тероборони

Народні депутати від "Європейської солідарності" закликають українців зберігати спокій та вступати до лав територіальної оборони. Про це йдеться у зверненні Петра Порошенка до українців.

"Я закликаю чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони своїх міст. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами, пальним, запасами речового, харчового і медичного забезпечення, протитанковими засобами. Всі мають поступити в розпорядження воєнного керівництва і виконувати накази командування", - йдеться у зверненні.

Також Порошенко попросив людей не поширювати російські фейки.

"Ми, українці, одна родина. Ми боремося. Допомагаймо один одному. Організовуємося в громадські варти, щоб патрулювати свої вулиці і давати відповідь мародерам і диверсантам", - закликали у "ЄС".

Петро Порошенко закликав українців документувати кожен снаряд, кожен осколок, що потім це ляже в основу доказової бази звинувачень Путіна, Російської Федерації як країни-агресора в злочинах проти людяності

"Ми закликаємо західних союзників до нищівних санкцій проти держави-агресора і безпосередньо нарешті проти Путіна.

Надати Україні максимальну кількість зброї; запровадити програми «Ленд-лізу», щоб зробити максимальною ціну вторгнення для кожного загарбника, для кожного російського солдата, який переступив кордон нашої держави.

Світ сьогодні втратив останні ілюзії – ті, хто їх мав. І це – війна не тільки проти України. Це – війна проти об’єднаної Європи. Війна проти всього цивілізованого світу", - резюмував Порошенко.