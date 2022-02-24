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"Будуємо антипутінську коаліцію": Зеленський обговорив з Байденом, Джонсоном і Дудою атаку Росії

Президент України вимагає закриття повітряного простору. 

"Будуємо антипутінську коаліцію": Зеленський обговорив з Байденом, Джонсоном і Дудою атаку Росії
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідерами західних держав російський наступ.

Про це він повідомив у Twitter.

"Поговорив з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Євроради Шарлем Мішелем, президенгтом Польщі Анджеєм Дудою, премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка Україна! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру", – написав він. 

Нагадаємо, близько 5 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення в Україну, назвавши це "військовою операцією на Донбасі". 

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок ворожих інтенсивних обстрілів наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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