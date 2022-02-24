"Будуємо антипутінську коаліцію": Зеленський обговорив з Байденом, Джонсоном і Дудою атаку Росії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідерами західних держав російський наступ.

Про це він повідомив у Twitter.

"Поговорив з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Євроради Шарлем Мішелем, президенгтом Польщі Анджеєм Дудою, премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка Україна! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру", – написав він.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Нагадаємо, близько 5 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення в Україну, назвавши це "військовою операцією на Донбасі".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок ворожих інтенсивних обстрілів наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.