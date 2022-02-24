Окупанти захопили Городище та Мілове Луганської області, у Луцьку підірвано телевежу

Наслідком ворожих обстрілів стали пожежі на військових складах, зокрема й на заході України.

24 лютого російські війська захопили села Городище та Мілове Луганської області. Наслідком ворожих обстрілів стали пожежі на військових складах, зокрема й на заході України. У Луцьку підірвали телевежу. Внаслідок обстрілу поранено трьох співробітників ДСНС у Ніжині.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 06:30 зафіксовано:

загоряння на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району,

загоряння штабу Національної гвардії у с. Нові Петрівці,

у с. Межигір'я на Київщині пошкоджено пожежну частину, проводиться відведення особового складу.

"Крім того, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин Чернігівської області травмовано трьох співробітників ДСНС", – сказано в повідомленні.

Станом на 07:00: