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Окупанти захопили Городище та Мілове Луганської області, у Луцьку підірвано телевежу

Наслідком ворожих обстрілів стали пожежі на військових складах, зокрема й на заході України.

Окупанти захопили Городище та Мілове Луганської області, у Луцьку підірвано телевежу
Фото: dsns.gov.ua

24 лютого російські війська захопили села Городище та Мілове Луганської області. Наслідком ворожих обстрілів стали пожежі на військових складах, зокрема й на заході України. У Луцьку підірвали телевежу. Внаслідок обстрілу поранено трьох співробітників ДСНС у Ніжині.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на 06:30 зафіксовано:

  • загоряння на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, 
  • загоряння штабу Національної гвардії у с. Нові Петрівці, 
  • у с. Межигір'я на Київщині пошкоджено пожежну частину, проводиться відведення особового складу.

"Крім того, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин Чернігівської області травмовано трьох співробітників ДСНС", – сказано в повідомленні.

Станом на 07:00:

  • у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу виникла пожежа на складі ПММ військової частини с. Старокостянтинів
  • у Дніпропетровській області – пожежа на військових складах у Краснопіллі та Марганці
  • у Вінницькій області – пожежі у військових частинах м. Тульчин та с. Бохан 
  • у Київській області – пожежа військової частини поблизу м. Бровари
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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