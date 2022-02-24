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Зеленський оголосив про введення воєнного стану

Він повідомив, що провів розмову з президентом США Джо Байденом – США вже почали гуртувати міжнародну підтримку.

Зеленський оголосив про введення воєнного стану
Фото: скрін звернення

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення через напад Росії та оголосив про введення воєнного стану.

"Вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках, прикордонних загонах. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави", – оголосив він. 

Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом США Джо Байденом – США вже почали гуртувати міжнародну підтримку.

"Сьогодні від вас – від кожного з вас – потрібен спокій, по можливості лишайтесь вдома. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України", – запевнив він.

Зеленський анонсував нове звернення незабаром.

"Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна!"

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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